Defesa Civil de Brusque chega ao Rio Grande do Sul para ajudar cidade atingida por enchente

Na noite desta segunda-feira, 13, quatro representantes da Defesa Civil de Brusque partiram rumo ao Rio Grande do Sul para auxiliar o estado devido às intensas chuvas e enchentes que atingiram o município. A força-tarefa, neste momento inicial, concentrar-se-á no município de Eldorado do Sul.

Os agentes da Defesa Civil chegaram na manhã desta terça-feira, 14, e participaram de uma reunião no Gabinete de Crise estabelecido na cidade durante a manhã.

A intenção da comitiva brusquense é, inicialmente, compartilhar as experiências adquiridas em eventos climáticos em Brusque, principalmente em relação às estratégias de enfrentamento da situação de calamidade pública no município gaúcho.

Além disso, após conversarem com o prefeito do município de Esteio, Brusque enviará mantimentos que estão sendo arrecadados na sede da Defesa Civil local. As doações serão recebidas até domingo, 19, das 7h às 22h.

A sede da Defesa Civil está localizada na Rua Dr. Penido, número 200, no bairro Centro I, e está aceitando qualquer tipo de doação, principalmente colchões e água.

Também estão sendo aceitos alimentos, roupas, itens de higiene e outros donativos. Além disso, a Prefeitura se disponibilizou para transportar os mantimentos e roupas das entidades que estão arrecadando por conta própria, caso seja necessário.

