Acidente entre carros é registrado no Centro de Brusque

Ao menos dois carros se envolveram em uma colisão no cruzamento das ruas Lauro Müller, Avenida Primeiro de Maio e Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Brusque. O acidente ocorreu no fim da tarde desta terça-feira, 14, e foi registrado pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações preliminares, os veículos envolvidos seriam um Chevrolet de cor preta, um Ford Focus de cor prata e possivelmente um terceiro veículo, um Ford Ka.

Apesar dos danos aos veículos, a colisão não deixou nenhuma pessoa ferida gravemente. Testemunhas alegam que o acidente poderia ter ocorrido por causa do semáforo no local, que estava intermitente.

Porém, a dinâmica do acidente, entre outras informações, ainda não foram divulgadas pelo Corpo de Bombeiros.

Leia também:

1. Acusação de rachadinha: Jocimar dos Santos faz acordo com o MP-SC e não será processado

2. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (13 a 14/05)

3. Após sofrer vários abortos espontâneos, brusquense é agraciada com nascimento de sua filha

4. Lotofácil: aposta de Guabiruba é premiada no concurso 3102; veja valor recebido

5. Tradicional Desfile das Costureiras chega a sua 11ª edição; confira data

Assista agora mesmo!

Fiéis vão até Rondônia em busca de madeira para bancos de capela no Aymoré: