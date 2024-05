Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (13 a 14/05)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Lourdes Aparecida da Silva Comandolli, 48

13/05: faleceu na residência. Residia em Major Gercino. Sepultamento ocorrerá no Cemitério Parque da Saudade, às 17h desta terça-feira, 14. Deixa marido e duas filhas enlutadas.

Morgana dos Santos, 37

13/05: residia no bairro Azambuja. Foi sepultada no Cemitério Parque da Saudade. Deixa marido e um filho enlutados.

Oscar Direings, 54

13/05: faleceu no Hospital Azambuja. residia no bairro São Pedro. Foi sepultado no Cemitério do São Pedro. Deixa dois filhos enlutados.

Nascimentos:

14/05: Joaquim Gripa Nascimento

filho de Aliandra Victória Gripa e Gabriel Nascimento

