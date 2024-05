Mato alto toma conta de margem da rua Ernesto Bianchini e atrapalha passagem de pedestres

O mato alto na rua Ernesto Bianchini, no bairro Rio Branco, está atrapalhando a passagem de pedestres. O trecho fica próximo ao acesso à ponte em construção no bairro e à empresa Irmãos Hort. Sem calçada, os pedestres acabam sendo forçados a caminhar no canto da rua.

A rua Ernesto Bianchini é uma das principais vias do Rio Branco. Assim, o trânsito no local é contínuo, tornando a passagem de pedestres perigosa em regiões em que as margens da rua estão tomadas pelo mato.

Envio de equipe ao Rio Branco

O secretário de Obras, Ivan Bruns Filho, afirma que a pasta atua na limpeza da cidade por meio de um cronograma. A intenção, conforme Ivan, é evitar que as equipes resolvam problemas espalhados, sem uma direção.

“Acredito que na próxima semana conseguimos colocar uma equipe com menor número de pessoas para que venham nos números focais de mato maior e para que possamos melhorar a situação no bairro Rio Branco”, afirma.

Conforme o secretário, a equipe de roçada finalizou os trabalhos de limpeza na localidade Volta Grande. Agora, o grupo segue pelo bairro Bateas. Posteriormente, o serviço será executado no bairro Cerâmica Reis. Uma outra equipe também atua no bairro Santa Rita.

