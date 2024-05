Bombeiros atualizam informações de acidente entre carros no Centro de Brusque

O Corpo de Bombeiros divulgou novas informações sobre o acidente entre três carros no cruzamento das ruas Lauro Müller, Avenida Primeiro de Maio e avenida Getúlio Vargas, no Centro de Brusque. O acidente aconteceu na tarde da terça-feira, 14.

Quando a equipe chegou no local, encontrou o condutor do Cobalt, um homem de 45 anos, dentro do carro.

Ele informou que já havia caminhado pela via e não se queixava de dores, apenas que havia batido a cabeça durante a colisão. Após o primeiro atendimento, ele foi levado ao pronto-socorro.

O condutor do Focus era um homem, sem idade divulgada. Ele não sofreu ferimentos. Por fim, o condutor do Ka também era um homem que não sofreu ferimentos e não teve idade divulgada.

