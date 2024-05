Por Develon da Rocha, empresário e presidente da Instância de Governança do Vale Europeu (IGR)

Nosso estado passou por diversas tragédias decorrentes de chuvas que devastaram muitas regiões, com grande destaque para as cidades do nosso chamado Vale Europeu. E sempre contamos com a ajuda de pessoas dos mais variados locais do país, sensibilizados com nossa situação.

Nosso povo também é solidário à dor dos irmãos de outros locais e não é diferente dessa vez, com a adesão em massa da população para auxiliar o povo do Rio Grande do Sul, diante da tragédia que assola o estado vizinho.

O momento é de união, doação e positividade. De esquecer as diferenças político-ideológicas e de combater as fake news, que acabam por contribuir ao descrédito da população diante das doações. Trata-se de uma crueldade priorizar diferenças e espalhar mentiras apenas para desestabilizar adversários, quaisquer que sejam.

Um exemplo digno de nota da solidariedade do povo de nossa região vem de Pomerode, cujo prefeito Ércio Kriek anunciou a adoção da cidade de Cruzeiro do Sul, no estado gaúcho, para ajudar em sua reconstrução. Tudo parte de uma campanha proposta pelo humorista Badin Colono.

Este pioneirismo já serve de exemplo: Blumenau seguiu na mesma linha e, se possível, que cada cidade do nosso Vale Europeu adote um município irmão. Trata-se de um auxílio direto e assertivo, que transformará a vida de milhares de pessoas, reconstruindo vidas e sonhos.