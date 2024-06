Cervejarias de todo o país, atrações musicais e muita gastronomia marcarão o 16º Festival Brasileiro da Cerveja, realizado pela primeira vez em Balneário Camboriú, entre os dias 12 e 15 de março de 2025, no Expocentro. Considerado um dos maiores do setor no país, o evento conta com lote promocional de ingressos, por apenas R$ 10 por dia de evento. Os tickets promocionais estarão disponíveis até o dia 30 de junho.

Para garantir os ingressos pelo valor promocional, clique aqui.

O Festival Brasileiro de Cerveja ocorre paralelamente à Feira Brasileira da Cerveja, entre 12 e 14 de março, e ao Congresso Internacional da Cerveja, nos dias 12 e 13, que também fazem parte da Semana da Cerveja Brasileira. “Teremos uma estrutura ímpar para esta edição, contando com o que Balneário Camboriú tem de melhor para a hospitalidade aos visitantes”, afirma Develon da Rocha, presidente da Ablutec, organizadora do evento.

O presidente se refere às belezas naturais, à diversa gastronomia, ao turismo de excelência e ao serviço de transporte gratuito, saindo de pontos estratégicos da cidade até o Expocentro.

“O Festival Brasileiro da Cerveja é um dos principais fomentadores da cultura cervejeira do nosso país. Junto com os demais eventos, forma um período essencial para o crescimento do setor cervejeiro e do turismo. Um intenso trabalho, iniciado já em março deste ano, quando foi realizada a Semana da Cerveja Brasileira 2024”, finaliza.