Chicago é campeão do Campeonato Municipal de Basquete de Brusque

A equipe do Chicago superou o Los Angeles na final do Campeonato Municipal de Basquete Amador de Brusque e levou o título da competição. A disputa do ouro ocorreu na noite desta terça-feira, 14, na Arena Brusque. O público presente viu o Chicago fazer 65 a 63 e levantar a taça da competição.

O início da partida foi equilibrado, com ambas as equipes encaixando boas jogadas e trabalhando defensivamente. Cada descida alternava a liderança, tamanho o equilíbrio no primeiro quarto.

O atleta Thiago (3), da equipe do Chicago, fez a alegria da torcida com a mão certeira nos arremessos de 3, terminando o quarto em Chicago 17 e Los Angeles 16.

Quase no final do quarto, Chicago conseguiu uma leve diferença de 6 pontos, mas Los Angeles voltou a encostar e o segundo quarto terminou 33 para o Chicago e 30 para o Los Angeles.

Falhas no ataque

O cenário mudou um pouco com as falhas no ataque do Los Angeles, que não convertia as descidas. O Chicago aproveitou e fez 46 a 36, faltando quatro minutos para acabar o quarto.

Com a vantagem, o Chicago começou a cadenciar o jogo, convertendo mais os ataques, conseguindo abrir 14 pontos. Com isso, o terceiro e penúltimo quarto terminou com 55 para o Chicago e 45 para o Los Angeles.

Término da partida

O último quarto começou agitado. Nervoso, Chicago começou errando e o Los Angeles aproveitou para tirar a diferença, 58 a 54, faltando seis minutos para o término da partida.

Fim de jogo tenso, com um minuto para terminar a partida, Chicago estava com uma pequena diferença de 3 pontos. Com um final emocionante, a equipe do Los Angeles acertou uma bola de 3 faltando 20 segundos para o final, deixando a diferença de apenas 2 pontos.

Porém, o acerto não foi suficiente. Com dois pontos de vantagem e com a bala na mão, faltando menos de 20 segundos, Chicago controla a última saída de bola e vence por 65 a 63.

“Viemos com garra”

O capitão da equipe do Chicago, o pivô Guilherme (Gui) conta que a dinâmica do jogo estava dentro do esperado pelos jogadores.

“A partida foi muito boa, é o que a gente esperava mesmo, viemos com garra. A gente já esperava que o jogo ia ser acirrado. E foi minuto a minuto, como deu para ver aí. Ainda bem que o nosso time teve cabeça e conseguiu manter o resultado, e não perder o jogo,” destaca.

O prefeito de Brusque, André Vechi, foi um dos atletas da competição da equipe Chicago.

André, que já foi atleta de base do basquete, aproveitou e fez uma avaliação da competição.

“Foi um campeonato muito organizado, com arbitragem da federação e feedback do pessoal é bem positivo”, diz.

Bronze

A equipe Nova York venceu o Boston na disputa do bronze, ficando com a terceira colocação, as parciais da partida foram:

21 x 10, 39 x 30, 61 X 41 e 87 X 53.

O atleta Léo Câmbio foi eleito do Chicago foi o MVP da competição e o cestinha da grande final.

