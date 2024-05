Conselho Tutelar é acionado para abandono de cinco crianças em Porto Belo

O Conselho Tutelar foi acionado para o abandono de cinco crianças em uma casa no bairro Jardim Dourado, em Porto Belo, na noite da segunda-feira, 13. O caso aconteceu na rua Felipe Sedrez, por volta das 20h.

A Polícia Militar foi acionada e prestou apoio à ocorrência. Quando a equipe chegou no local, uma mulher informou que a irmã dela é usuária de drogas e que, pela manhã, os sobrinhos tinham pedido socorro, pois a mãe havia saído de casa no sábado, 10, e só retornou no domingo, 11, para deixar carne e ovos para partir novamente.

Segundo a solicitante, as crianças estão abandonadas e essa não foi a primeira vez que isso acontecu.

As crianças não possuem cadastro, sendo elas duas meninas, de 3 e 14 anos, e três meninos, de 1, 7 e 10 anos.

