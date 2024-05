Corrida da Apae acontece neste domingo, em Brusque; inscrições ainda podem ser feitas

Encerra nesta quarta-feira, 15, o prazo para as inscrições para a 2ª Corrida da Apae, que será realizada no domingo, 19, em Brusque. O evento chegou a aproximadamente 1,4 mil competidores inscritos. Ainda é possível se inscrever através do site da DTO Sports.

Serão realizadas provas com trajetos de 3, 5 e 10 quilômetros, além de uma corrida para crianças. O local de partida acontece na sede da Apae e está programada para acontecer às 7h.

A corrida é promovida pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque, em parceria com o projeto Pernas Solidárias e a DTO Sports.

Inscrições

Até esta quarta-feira, a competição possui aproximadamente 1,4 mil competidores inscritos. A meta era de 1,5 mil. De acordo com a secretária executiva, Milani Zunino, caso o número não seja atingido, o prazo para as inscrições será prorrogado para até esta sexta-feira, 17. A partir do momento em que o número for alcançado, novas inscrições serão bloqueadas.

O processo de inscrição seguirá o mesmo, através do site da DTO Sports. O valor também permanece o do terceiro lote: de R$ 99 + taxa (para corrida), R$ 79 + taxa (caminhada) e R$ 49 + taxa (kids). Porém, os pagamentos serão aceitos somente via Pix ou cartão de crédito.

Milani menciona também que os competidores inscritos nesta quarta, quinta e sexta-feira, apenas não terão os nomes escritos na numeração de peito. Isso por conta da logística de confecção dos nomes nas identificações.

“Eles terão o número de peito, cronometragem através do chip e tudo certinho”, finaliza.

A entrega de kits será realizada um dia antes da corrida, no sábado, 18, das 10h às 17h. A retirada é feita na sede da Apae. Para pegar os materiais, é necessário apresentar um documento com foto, assim como um produto de limpeza.

Confira o regulamento da corrida

Confira outros detalhes

