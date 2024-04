Homem é condenado por assassinato dentro de bar no bairro São Pedro

Nesta sexta-feira, 26, um homem, de 48 anos, condenado a 10 anos de prisão em regime fechado por assassinar Maurício Luiz Siegel, de 51 anos, em um bar localizado no bairro São Pedro, em Brusque. O crime aconteceu no dia 1º de outubro de 2022.

O crime teria sido cometido por motivo fútil, causado por ciúmes. Durante o julgamento, o homem, que não teve a identidade revelada e foi preso dois dias depois de ter cometido o crime, teve o pedido de recorrer em liberdade negado.

Relembre o caso

Na época, testemunhas informaram à Polícia Militar que o réu e a vítima estavam conversando e bebendo no bar, quando começaram a discutir. O criminoso sentiu ciúme de sua esposa, que também estava no local e teria trocado olhares com Maurício Luiz Siegel.

Por volta das 15h do dia 1º de outubro, o réu saiu do bar e pegou uma arma de dentro do seu veículo. Após retornar para o estabelecimento, ele efetuou um disparo contra a vítima, que caiu no chão já sem vida. Neste momento, o autor do crime deu mais um tiro na cabeça de Maurício.

O homem foi preso no bairro Santa Rita no dia 3 de outubro. Junto com ele, a Polícia Civil, Divisão de Investigação Criminal (DIC), encontrou o revólver que foi utilizado pelo réu para cometer o homicídio.

