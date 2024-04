Homens são presos em operação contra abuso sexual infantil e violência doméstica no Norte de SC

Quatro homens foram presos após uma operação da Polícia Civil em Canoinhas e Papanduva, no Norte catarinense, nesta quarta-feira, 24. A operação “Respectus” tinha como foco em ocorrências graves de abuso sexual infantil (pedofilia) e de violência doméstica contra a mulher.

Dentre as investigações de que decorreram os mandados, um professor foi preso por ser suspeito de estuprar uma criança que era sua aluna. Já outro homem teria sido preso acusado de ter agredido sua ex-companheira com uma barra de ferro, além de descumprir as medidas protetivas de urgência.

Segundo a Polícia Civil, há ainda uma apuração de pornografia de vingança (revenge porn) e de desrespeito a ordem de afastamento, no qual o agressor ciente de estar cometendo um crime ao desobedecer, desdenhou das instituições de segurança pública ao afirmar expressamente que a vítima poderia mandar até a Polícia Civil em sua residência que não existia qualquer receio e as violências continuariam.

A ação, que ocorreu por meio da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (Dpcami) de Canoinhas, cumpriu nove ordens judiciais cautelares de prisão preventiva, busca e apreensão e quebra de sigilo telefônico e telemático.

A PC relatou ainda que sete dispositivos eletrônicos e de informática foram apreendidos e passaram por perícia e que a operação já é considerada a maior com essa temática na região. Os homens presos foram encaminhados ao Presídio Regional de Canoinhas.

Leia também:

1. Professores de Brusque visitam escolas para mobilizar colegas sobre greve estadual da categoria

2. Primeiros casos de febre do oropouche em Santa Catarina são registrados em Botuverá

3. Esposa encontra morador de Brusque que foi dado como desaparecido

4. Confira sete coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

5. Moradora reclama de árvores cortadas e não recolhidas pela Prefeitura de Brusque no bairro Cedro Alto

Assista agora mesmo!

Vidas salvas e perdidas: enfermeira do Samu relata momentos difíceis na pandemia de Covid-19: