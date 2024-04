Cassio Felipe Groh, um entusiasta brusquense dos esportes radicais, sempre almejou deslizar por pistas exóticas e desafiadoras.

Em abril, ele concretizou então um grande sonho: conhecer as majestosas Dolomitas, cadeia montanhosa no norte italiano.

Reconhecidas como um dos destinos mais procurados da Europa, as Dolomitas são um paraíso para os aficionados por esportes na neve.

Cassio descreve o ato de esquiar ali como uma experiência transcendental e magnífica, com paisagens que arrebatam o olhar.

Para ele, o esqui transcende o exercício; é um elo com a natureza e uma fonte de emoções inigualáveis.

A sedução pelas Dolomitas

Seduzido pela beleza e alma italiana, Cassio optou por mais que uma visita: fixou morada em Bolzano, coração do norte da Itália, cercado pelas montanhas que tanto venera.

Sua jornada ecoa no coração de muitos brasileiros que sonham em desbravar os encantos do inverno europeu.

E com a popularidade crescente dos esportes de inverno, europeus e visitantes de todas as idades descobrem que o continente é mais que um destino; é um lar onde sonhos gélidos se realizam.

Dolomitas em fotos

Autoria das imagens: Cassio Felipe Groh >>

