Oitava morte por dengue é registrada em Blumenau; homem tinha 73 anos

Mais um óbito por dengue foi registrado em Blumenau, nesta segunda-feira, 8. Segundo as informações, a morte foi de um homem de 73 anos, com comorbidades. A morte aconteceu em 28 de março, mas só foi confirmada recentemente.

Desde o último boletim, divulgado em 5 de abril, a cidade registrou 1.010 casos da doença e um óbito. O total acumulado desde a primeira semana de 2024 é de 22.450 casos prováveis.

Destes, 17.952 estão em investigação, 4.498 confirmados e oito óbitos registrados. De internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) são nove pessoas e 30 em enfermaria.

Sinais e sintomas

A primeira manifestação da dengue é a febre alta (39° a 40°C) de início abrupto, que tem duração de dois a sete dias, associada à dor de cabeça, fraqueza, dores no corpo, nas articulações e no fundo dos olhos. Manchas pelo corpo estão presentes em 50% dos casos, podendo atingir face, tronco, braços e pernas. Perda de apetite, náuseas e vômitos também podem estar presentes.

Centro de atendimento dengue

Para garantir atendimento a todos os pacientes e auxiliar no acolhimento das unidades de saúde e como retaguarda para os hospitais foi criado o Centro de atendimento dengue (CAD) em Blumenau. O local recebeu melhorias e passou a contar com um espaço para infusão, confortável e restrito. São 60 poltronas disponibilizadas à população que precisa permanecer mais de 5 horas no Centro para administração de medicamentos endovenosos e subcutâneos.

Tanto o CAD, quanto o espaço para infusão estão localizados no Campus 3 da Furb, na Rua São Paulo, 2.171. O expediente, da equipe multiprofissional de 20 pessoas – composta por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem – acontece em formato de porta aberta, sete dias por semana, incluindo feriados, com horário ampliado das 7h à meia-noite. A partir desta segunda-feira, dia 8, o espaço funcionará 24h apenas como referência de hidratação para as unidades de saúde e os hospitais.

Como evitar a proliferação do Aedes aegypti

* Elimine água parada de todos os recipientes;

* Evite usar pratos nos vasos de plantas. Se usá-los, coloque areia até a borda;

* Guarde garrafas com o gargalo virado para baixo;

* Mantenha lixeiras tampadas;

* Deixe os depósitos de água sempre vedados, sem qualquer abertura, principalmente as caixas d’água;

* Plantas como as bromélias, devem ser evitadas, pois acumulam água;

* Trate a água da piscina com cloro e limpe-a uma vez por semana;

* Mantenha ralos cobertos com telas de malha fina para evitar que o mosquito tenha acesso ao local;

* Lave recipientes com depósito de água, como potes de comida e água dos animais, com escova ou esponja e detergente, no mínimo uma vez por semana;

* Se for necessário que o recipiente fique com água, como no caso de ralos, utilize hipoclorito;

* Retire a água acumulada em lajes;

* Dê descarga, no mínimo uma vez por semana, em banheiros pouco usados;

* Mantenha fechada a tampa do vaso sanitário;

* Evite acumular entulho, pois ele pode se tornar local de foco do mosquito da Dengue.

Denúncia

A população também pode denunciar locais com possíveis focos do mosquito, entrando em contato com o Programa de Combate à Dengue, por meio do OuvidorSUS no telefone 156 (opção 4) ou pelo telefone 3381-7770. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

