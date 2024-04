Filhos de brusquense campeão do Rally dos Sertões são premiados em corrida de UTVs

Os filhos do brusquense bicampeão do Rally do Sertões, Deni Nascimento, alcançaram o pódio neste sábado, 6, pela segunda etapa do campeonato Adventure Cup de Baja 2024, realizada em Canelinha.

Os filhos Tiago e Manuela, de 13 e 15 anos, ficaram em primeiro lugar em suas respectivas categorias, UTV 3 e UTV 8. Os jovens competidores, desde crianças, aprenderam a gostar dos veículos por causa do pai.

Tiago ficou em primeiro lugar na UTV 3, categoria para estreantes e livre para qualquer UTV turbo ou aspirado livre de preparação para pilotos sem experiência. Com apenas 13 anos, ficou à frente de diversos pilotos experientes.

Já a Manuela ficou em primeiro lugar na UTV 8, categoria feminina que permite UTVs de qualquer cilindrada e preparação. A jovem tem se destacado no esporte e deve subir para uma categoria mais avançada.

O pai, Deni, ficou em primeiro lugar na UTV 1, categoria que permite qualquer UTV turbo ou aspirado livre de preparação para pilotos experientes que participem de etapas do Campeonato Brasileiro.

Na soma geral da segunda etapa, Deni ficou em primeiro lugar e dividiu o pódio com Tiago, que ficou em terceiro.

Outros competidores de Brusque também participaram da competição. A terceira etapa do torneio ocorre no dia 24 de abril, em Rio Negrinho.

Ao final do campeonato, serão premiados com troféus ou medalhas, os cinco melhores colocados em cada categoria de cada etapa, assim como os cinco melhores colocados na etapa geral incluindo todos os veículos. Os cinco primeiros colocados serão premiados ao final do campeonato.

Etapa em Brusque

Brusque deve receber a sétima etapa da competição. No calendário divulgado pela organização do evento, está prevista a passagem do torneio no dia 21 de setembro.

