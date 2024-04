O mês de abril começa a trazer consigo uma perspectiva de um período prolongado de chuva para Brusque e sua região, possivelmente diminuindo a incidência das aberturas de sol.

De acordo com as últimas previsões do renomado meteorologista Leandro Puchalski, uma sequência ininterrupta de umidade está prevista, podendo assim, afetar diretamente o município e áreas adjacentes, especialmente em relação às atividades externas.

As expectativas apontam que essa condição climática adversa persistirá, aproximadamente, entre 11 e 15, podendo se estender até o dia 16 de abril.

Esta análise, compartilhada gentilmente conosco pelo especialista, detalha os aspectos cruciais desse período de chuvas frequentes.

Veja agora, o informativo divulgado por Puchalski

Abril na primeira parte da semana

*Boletim: Leandro Puchalski >>

Vamos começar este boletim falando sobre as condições climáticas previstas para esta segunda e terça-feira em Santa Catarina, mas sendo direcionado também à região de Brusque.

As nuvens do fim de semana devem, de forma gradual, ceder espaço a algumas aberturas de sol e o tempo seco deve então estar presente em boa parte do período.

No entanto alguma chuva passageira não está descartada, mas pegando poucas cidades e de forma isolada.

As temperaturas até podem se aproximar ou chegar aos 30°C, mas sem expectativa de calor excessivo para esses dois dias.

Abril com chuva frequente à vista

Gostaria de destacar especialmente a tarde de quarta-feira e os dias subsequentes até segunda-feira da próxima semana, ou seja, entre 10 e 16 de abril.

Durante este intervalo, prevemos uma frequência significativa de chuva, com poucas oportunidades das aberturas de sol. Embora ele até possa fazer breves aparições, estas serão de curta duração.

Antecipamos um clima ameno predominante, não devido a uma massa de ar frio, mas sim devido à cobertura extensa de nebulosidade.

Diante da previsão de umidade constante, recomendamos aos entusiastas de atividades ao ar livre, que aproveitem os primeiros dias desta semana.

A partir de quarta-feira, as oportunidades para desfrutar do sol serão limitadas, diante de uma tendência de chuva frequente em Brusque, na região e por todo o estado.

*Assista ao vídeo de Puchalski >>

Fotos e mais notícias após anúncios

Apresentamos mais um tema que se encaixa com precisão aos objetivos do Blog do Ciro Groh, que é oferecer conteúdos que são não apenas relevantes, mas também envolventes.

Vale ressaltar então que o suporte contínuo para este trabalho vem de nossos patrocinadores.

Você encontrará os nomes de cada um logo abaixo. Convidamos você a clicar nos logotipos para explorar as ofertas e produtos que eles disponibilizam.

Oferecimento:

Leia também:

1. VÍDEO – Jardim de Guabiruba dá espetáculo com florada da Ora-pro-nóbis

2. VÍDEO – Descubra então o segredo das ruínas envoltas pela mata de Brusque

O tempo na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta segunda-feira.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, os volumes de chuva acumulados até as primeiras horas da manhã estão ressaltados em azul. Acompanhe.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

Fotos dos leitores

Encerrando a matéria, aprecie os deslumbrantes cenários compartilhados pelos nossos leitores.

Cada imagem então revela como a manhã desta segunda-feira teve início em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 7

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK