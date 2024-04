Brusque se manifesta contra arbitragem após lances na final do Catarinense

O Brusque Futebol Clube se manifestou após lances durante a partida com o Criciúma na final do Campeonato Catarinense 2024 no sábado, 6. Segundo nota divulgada, os pênaltis mudariam o curso da decisão.

O clube afirma em nota que foi “prejudicado por dois dos maiores erros do futebol catarinense”. Ainda é dito que, no segundo jogo da semifinal, dois pênaltis foram assinalados equivocadamente, com anuência do VAR.

O clube afirma que foram cometidos erros graves durante a partida e que os pênaltis mudariam o curso da decisão.

O Brusque finaliza a nota se dirigindo aos torcedores e profissionais do clube dizendo “juntos, como uma família, continuaremos a defender os valores que nos distinguem e nos orgulham”.

Veja a nota completa:

“É com o coração ainda apertado que gostaríamos de nos dirigir a todos vocês, à imprensa e em especial aos órgãos e entidades responsáveis pelo nosso futebol. As últimas horas foram tristes, doloridas e nos trouxeram um sentimento amargo de indignação e revolta. No esporte ou na vida, sempre é dolorido uma derrota. Mas há “derrotas” que não são apenas sentidas, mas sim vividas intensamente, que mexem com a gente. A deste sábado, 6, na grande final do Campeonato Catarinense, foi uma delas. E infelizmente não foi porque perdemos dentro de campo. Desde o anoitecer do último sábado o Brusque FC está impotente, prejudicado por dois dos maiores erros do futebol catarinense. Tão revoltante que já nem sabemos se a palavra erro é a mais apropriada para explicar tamanho prejuízo causado ao clube. Com o avanço da tecnologia, hoje com o uso do árbitro de vídeo (VAR), erros e mais erros se repetem, sem explicação. Erros que nos machucam e nos fazem refletir sobre esse tão apaixonante esporte. Erros que nos tiraram a chance de conquistar um campeonato estadual. No segundo jogo da semifinal, dois pênaltis assinalados equivocadamente, com anuência do VAR, quase nos tiraram da final. Nossa equipe, briosa, superou todas as adversidades e seguiu adiante. Neste sábado, infelizmente, nossa garra e nossa luta não foram suficientes para driblar equívocos graves da arbitragem, com a não marcação de dois pênaltis legítimos a favor do Brusque FC. Pênaltis esses que, provavelmente, mudariam o curso da decisão. Para o clube, ainda é difícil assimilar tamanha injustiça, sobretudo ao analisar as imagens que são claras e falam por si. Árbitros bem posicionados e toda a tecnologia à disposição. Esse prejuízo ao Bruscão jamais será reparado. Não somente em relação à instituição, mas à toda comunidade de Brusque e sua apaixonada torcida. Aos atletas, comissão técnica, dirigentes, patrocinadores, ou simplesmente aqueles que amam futebol. A revolta é de todos. Lances reconhecidos de forma unânime pela imprensa, porém, com a recusa do árbitro em reconhecer esses lances, aliada à omissão do VAR, é um insulto não apenas ao nosso clube, mas a todos os princípios de fair play e imparcialidade que deveriam reger o futebol. Nossos bravos atletas, familiares, comissão técnica, funcionários, diretoria, patrocinadores, torcedores, enfim, toda uma cidade e região viram um sonho ser interrompido. Nossa luta não é apenas pelo Brusque Futebol Clube, mas pelo respeito e integridade do futebol catarinense como um todo. Juntos, como uma família, continuaremos a defender os valores que nos distinguem e nos orgulham. Atenciosamente, Brusque Futebol Clube”.

Assista agora mesmo!

Agressão de mulheres e abuso sexual de crianças: policial civil relata casos difíceis do dia a dia: