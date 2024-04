Samae de Brusque faz novas adequações na padronização de serviços; entenda

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque lançou uma atualização do novo modelo de padronização de caixas para futuros pedidos de ligação de água.

Com o novo projeto, o Samae pretende facilitar a execução da leitura sem a necessidade do profissional da autarquia entrar no imóvel do consumidor. Além disso, reparos ficam facilitados, como troca de hidrômetro, registro, joelho e ainda uma melhoria na detecção de possíveis vazamentos. O modelo permite uma melhor proteção contra as ações do tempo, como sol, chuva, poeira e outros danos ao hidrômetro, como atos de vandalismo.

“Em 2023 lançamos a primeira normativa referente a caixa padrão. O objetivo dessa atualização é adequar algumas demandas que surgiram no decorrer da implantação da normativa, é natural que ocorra essa atualização”, explica Larissa Bononomi, diretora administrativa da autarquia. “Para o usuário a alteração principal foi a possibilidade de variação da altura que a caixa padrão vai ser instalada, antes estava somente 70cm, agora pode ser entre 30 e 70cm”.

O setor de atendimento do Samae disponibilizará um material explicativo com todas as informações necessárias, como a construção de murada, dimensões e altura para instalação da caixa padrão atualizada.

O Samae não irá solicitar adequações para ligações já existentes. A padronização será somente para pedidos de novas ligações, religação de “água desligada” ou religação de “água suprimida”, mudança de ligação e mudança de cavalete.

