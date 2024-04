Explosão de gás deixa duas pessoas feridas no bairro Paquetá

Uma explosão ocorrida na manhã desta segunda-feira, 8, deixou duas pessoas feridas no bairro Paquetá. O incidente aconteceu por volta das 6h27, na rua Ramiro Cabral e Silva, devido a um vazamento de gás.

De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, divulgado nesta tarde, ficaram feridos, com queimaduras de segundo grau, uma criança de 9 anos e um homem de 40.

A criança teve queimaduras nos ombros e em uma parte do rosto. Já o adulto apresentou ferimentos nos punhos, pés e também no rosto.

As vítimas foram atendidas e encaminhadas para o Hospital Azambuja.

Não há informações sobre como ocorreu o vazamento de gás.

