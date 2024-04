Tarifa de água terá reajuste de 4,7% em Brusque

A tarifa de água e de serviços públicos prestados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Samae) será reajustada em 4,7% a partir do dia 17 de maio. O valor refere-se ao período de março de 2023 a fevereiro de 2024.

De acordo com o diretor-presidente do Samae, Cláudio Adão Pereira, mesmo com o reajuste, o Samae ainda possui uma das tarifas mais baixas do estado.

“Sabemos que precisamos aumentar nossa capacidade para atender melhor a população, principalmente pensando num futuro breve. Com esse valor é possível ter condições de arcar com os custos operacionais e de fazer novos investimentos para melhor atender a população de Brusque”, finaliza.

