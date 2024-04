Homem morre em acidente com três veículos na BR-470, em Lontras

Um homem morreu na tarde deste sábado, 6, após um acidente entre um caminhão, uma caminhonete e um carro no quilômetro (km) 128 da BR-470, no bairro Salto Pilão, em Lontras, no Vale do Itajaí.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Lontras (CBVL) foi acionado e atendeu a ocorrência. Quando os bombeiros chegaram no local, a vítima já estava sem sinais vitais e estava presa às ferragens do Fiat Uno.

O condutor e a carona do caminhão recusaram atendimento, pois não se feriram. Na caminhonete havia três pessoas, que foram levadas ao hospital de Ibirama com ferimentos leves.

A identidade da vítima não foi divulgada. Além do CBVL, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Científica também atenderam a ocorrência.

Leia também:

1. Filhos de brusquense campeão do Rally dos Sertões são premiados em corrida de UTVs

2. Moradores pescam carpa de 16 quilos no rio Itajaí-Mirim, em Brusque

3. VÍDEO – Brusquense alcança topo das montanhas Dolomitas durante aventura de esqui na Itália

4. Brusque se manifesta contra arbitragem após lances na final do Catarinense

5. Saiba os bairros de Brusque que devem ficar sem energia durante a semana

Assista agora mesmo!

Agressão de mulheres e abuso sexual de crianças: policial civil relata casos difíceis do dia a dia: