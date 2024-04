Maurício Thomas, após final da Superliga B: “orgulho enorme destas meninas”

O técnico Maurício Thomas, da Abel Moda Vôlei, exalta sua equipe e o acesso à Superliga A após a derrota na final da Superliga B por 3 sets a 1 para o Mackenzie, em Belo Horizonte. O time brusquense volta às quadras no meio do ano, para a disputa no Campeonato Catarinense, e mais adiante para a elite do vôlei feminino nacional.

Na avaliação do treinador, o time fez um grande primeiro set. Contudo, começou a decair no decorrer do jogo, com desperdícios no segundo set e as donas da casa começando a dominar. A Abel Moda conseguiu virar o terceiro set de 12-20 para 24-23, mas, a partir de um erro de saque, perdeu por 24-26. O revés comprometeu a força psicológica da equipe de Brusque, que caiu no quarto set por 25 a 9.

“Valeu a campanha deles, com um time mais experiente e jogadoras que já rodaram bastante pela Superliga A. Souberam segurar o jogo e nossa juventude não conseguiu suportar a pressão.”

“Saio com cabeça erguida, um orgulho enorme destas meninas, deste time. Elas valorizaram muito a camisa da Abel Moda Vôlei, a cidade de Brusque. Colocaram Brusque novamente na elite do futebol brasileiro. É um orgulho muito grande conseguir trazer Brusque de novo entre os 12 melhores times do país, com a oportunidade de estar na Superliga A no próximo ano.”

O desafio agora é buscar recursos que possibilitem, financeiramente, a participação da equipe na Superliga A. “Temos pouco tempo, vamos torcer para que a gente consiga, e consiga ter um time competitivo na próxima temporada”, finaliza Maurício Thomas.

Assista agora mesmo!

Agressão de mulheres e abuso sexual de crianças: policial civil relata casos difíceis do dia a dia: