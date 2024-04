Colégio São Luiz realiza processo seletivo para intercâmbios nos Estados Unidos e Canadá

Na última semana, o Colégio São Luiz realizou mais uma etapa do processo seletivo para intercâmbios no estado de Mississippi, nos Estados Unidos, e no Canadá. Ao todo, 27 alunos participaram do teste de proficiência na língua inglesa.

Do total, 21 deles, dos 8º anos, disputam quatro vagas ofertadas para a cidade americana e os outros seis alunos, que jogam basquete, estão interessados no intercâmbio canadense.

Segundo a coordenadora do Programa Bilíngue da instituição, Mariane Werner Zen, o processo seletivo possui algumas etapas, que inicia com um encontro com todos os estudantes.

“Nesse primeiro momento explicamos para eles como é o intercâmbio, onde acontece, quais as condições e datas. Aqueles que se interessam, conversam com seus pais e agendamos uma reunião específica para conversar sobre os detalhes”, explica.

A coordenadora frisa que o processo seletivo é de suma importância, pois a escola parceira é quem define a quantidade de alunos que podem participar, idade, período de estadia e salas de aula em que os participantes irão estudar durante o intercâmbio.

Critérios para participar

A coordenadora do Programa Bilíngue pontua ainda que os estudantes que desejam se candidatar aos intercâmbios oferecidos pelo São Luiz devem apresentar um perfil que atende critérios pré-estabelecidos.

“Os alunos precisam ter um ótimo rendimento escolar, bom comportamento e saber se comunicar eficazmente em inglês. Esses são os requisitos básicos, mas podem haver outras exigências conforme as especificidades de cada local parceiro”, diz.

Para o Canadá, é importante que o aluno tenha um bom desempenho em atividades extracurriculares esportivas. Já para os Estados Unidos, a solicitação é que eles sejam fluentes em inglês, para que a comunicação com os alunos estadunidenses possa ocorrer sem intermediação do professor.

Além disso, outro critério que independe dos conhecimentos e habilidades dos alunos é a documentação para poder viajar ao exterior. “É imprescindível que os candidatos tenham passaporte e visto válidos”, destaca Mariane.

Assista agora mesmo!

Médica na UTI Móvel do Samu atende homem com mandíbula arrancada em seu primeiro plantão: