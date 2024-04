PSD ultrapassa MDB e se torna partido com maior número de prefeitos no país

O maior

O PSD, fundado em 2011 por Gilberto Kassab com o lema de não ser de direita, esquerda ou centro, ultrapassou o MDB e se tornou o partido com maior número de prefeitos no país. Tem agora, fechada a janela eleitoral, 1.040, 58% a mais em relação ao resultado das eleições de 2020. Um dos maiores feitos de Kassab foi ter atraído para seu PSD três prefeitos de capitais eleitos por outras siglas em 2020: Eduardo Paes (Rio de Janeiro), Rafael Greca (Curitiba) e Topázio Neto (Florianópolis). Os três com invejáveis índices de popularidade.

Cobrança

Aquele passarinho veio dizer que a exemplo do que fez Lula anteontem – cobrando publicamente mais trabalho e articulação política de alguns ministros, como Haddad e Alckmin -, o governador Jorginho Mello também tem segurado o pavio em relação a alguns de seus secretários, que tem dito serem um tanto “amarrados”. Há pelo menos dois merecedores de um pito, diz-se no entorno do chefão.

Encheu

Algumas dezenas de milhões de brasileiros tiveram, finalmente, alguém falando por eles, ou seja, que todos nós estamos de saco cheio com a polarização política entre Lula e Bolsonaro e seus seguidores. Quem fez o desabafo foi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Que seja ouvido!

Independência

O responsável por este espaço não atende convites para participar de eventos, reuniões e festas privativas de políticos, não importa cargo ou escalão. O máximo que permite é receber eventuais informações deles. Dito isso, o que dizer do jantar de aniversário do corrupto ex-ministro José Dirceu, dia desses, em que foi possível ver presentes, serelepes, na maior cara de paisagem, alguns dos analistas políticos que mais aparecem nas redes de televisão e jornais do país?

Retorno

Impiedosamente despachada da chefia do Ministério do Esporte, a blumenauense Ana Moser voltou ontem à organização sem fins lucrativos Atletas do Brasil, da qual é uma das fundadoras, como sua presidente-executiva. Na diretoria ela conta, entre outros, com o ex-futebolista Raí.

Comparações

Questione-se ou não a popularidade de Bolsonaro, levando multidões por onde passa, como ontem, em sua chegada, comunicada poucas horas antes, no aeroporto Hercílio Luz, em Florianópolis, mas a comparação é inevitável: quantos admiradores levaria Lula?

Túnel do tempo

Foi nos dois primeiros mandatos de Lula que mais se propagou o projeto de um túnel no Morro dos Cavalos. Nada foi adiante, nem no governo que o sucedeu. Agora Lula promete, garante o deputado federal Pedro Uczai (PT) que a obra vai sair. Tomara. Mas será que pelo menos se conhecerá o projeto no seu governo?

Sobrepreço

O Tribunal de Contas suspendeu licitação para a compra de medicamentos por parte do Consórcio Interfederativo SC (Cincatarina), no valor de R$ 378,8 milhões, até que sejam comprovados que os preços constantes no edital estejam compatíveis com os praticados pelo mercado. Análise preliminar identificou possível sobrepreço de R$ 34,3 milhões. Hum…

Politicamente correto

Uma autoridade do meio, educadamente, pediu a este espaço que não mais faça referência ao “Dia do Índio”, comemorado em 19 de abril e, sim, ao Dia dos Povos Indígenas.

Uma em cinco

Tudo indica que nas eleições para prefeito de capitais neste ano as mulheres novamente serão novamente as grandes perdedoras. Ao menos 172 pré-candidatos são cotados para concorrer à prefeitura nas capitais dos 26 estados, segundo levantamento da “Folha de S. Paulo”. Destes, apenas 37 são mulheres, o equivalente a apenas 20% do total. Florianópolis não está listada por não ter, até o momento, nenhuma pré-candidata. Onze das 26 capitais brasileiras já tiveram prefeitas mulheres. Ângela Amin em Florianópolis.

Linguiça Blumenau

Falta ainda a análise da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa para depois ir para votação em plenário projeto de lei que declara a “linguiça Blumenau” como integrante do Patrimônio Cultural do Estado de SC. O produto, típico da região do Vale do Itajaí, tem forte identificação com as tradições locais. Mas sofre com as falsificações generalizadas.

Regime do amor

Cartórios de SC estão registrando cada vez mais contratos de namoro onde casais, em comum acordo, deixam escritas claramente suas expectativas, deveres e direitos. No fundo, querem afastar a possibilidade de reconhecimento de um regime de união estável e suas consequências legalmente previstas.

