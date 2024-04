Pix passa a ser opção de pagamento para recarga do cartão do transporte público de Brusque

A partir desta semana, o transporte público, gerido pela empresa Nosso Brusque, aceitará uma nova forma de pagamento. Os usuários do serviço poderão recarregar tanto o cartão escolar, como o cartão de uso habitual, com a ferramenta do Pix.

Antes, a empresa só aceitava pagamentos por meio de dinheiro físico. Essa mudança foi realizada a fim de atender uma demanda antiga da população, além de caminhar rumo a modernização do sistema de transporte público.

A passagem antecipada no cartão é R$ 4,70 e, para estudantes, R$ 2,35. A recarga pode ser feita no Terminal Urbano, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 18h.

