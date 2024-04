Brusque já emplacou mais de 200 carros elétricos desde 2022

Alimentados por baterias recarregáveis, os carros elétricos têm ganhado popularidade no Brasil devido aos seus benefícios ambientais, econômicos e de desempenho. Segundo dados disponibilizados pela Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), foram emplacados, até março deste ano, 39 veículos elétricos em Brusque. Em 2023, foram 122 ao longo do ano. Em 2022, foram 61.

Em comparação com os números de carros emplacados em toda Santa Catarina, o mercado de Brusque representa, na média, uma fatia de 1,8% nos três anos. Os dados, que são muito parecidos quando comparados com os do Detran SC, englobam todos os tipos de carros que utilizam a bateria como fonte de abastecimento, mas não inclui ônibus, caminhões e veículos elétricos levíssimos.

Para que fique mais claro, é preciso lembrar que no Brasil existem quatro tipos de carros elétricos. Ou seja, nem todos precisam de um carregador ou mangueira elétrica para ‘abastecer’. São eles:

Veículos Elétricos de Bateria (BEVs) : são veículos totalmente elétricos , que funcionam exclusivamente com motores elétricos alimentados por baterias. Eles não possuem motor de combustão interna e não emitem gases de escape;

: são veículos , que funcionam exclusivamente com motores elétricos alimentados por baterias. Eles não possuem motor de combustão interna e não emitem gases de escape; Híbridos Plug-in (PHEVs) : estes veículos combinam um motor de combustão interna com um motor elétrico e uma bateria recarregável. Eles podem ser conectados à rede elétrica para carregar suas baterias, além de recarregarem através do sistema de regeneração de energia durante a condução;

: estes veículos um motor de combustão interna com um motor elétrico e uma bateria recarregável. Eles à rede elétrica para carregar suas baterias, além de recarregarem através do sistema de regeneração de energia durante a condução; Híbridos Convencionais (HEVs) : também combinam um motor de combustão interna com um motor elétrico, mas suas baterias são recarregadas apenas durante a condução, através do sistema de regeneração de energia. Eles não podem ser conectados à rede elétrica para recarga;

: também um motor de combustão interna com um motor elétrico, mas suas baterias são recarregadas apenas durante a condução, através do sistema de regeneração de energia. Eles ser conectados à rede elétrica para recarga; Veículos Elétricos de Carga (BEV): além dos veículos de passageiros, existem opções de veículos elétricos de carga, como vans e caminhões, que operam com motores elétricos e baterias.

Venda

Embora tenham se tornado populares nos últimos anos, os veículos elétricos ainda representam uma minoria no mercado brasileiro. Em Brusque, diferente dos híbridos e híbridos plug-in, a demanda pelos 100% elétricos é considerada baixa e limitada, conforme indicado por algumas concessionárias entrevistadas pelo jornal O Município.

Para uma pesquisa mais direcionada, o jornal listou apenas concessionárias que ofereciam veículos 100% elétricos, ou seja, movidos exclusivamente a bateria.

Entre as concessionárias localizadas em Brusque, apenas três possuem modelos dessa categoria disponíveis para compra: a Renault Automega, a Chevrolet Uvel e a Peugeot Strasbourg.

A primeira oferece o modelo Kwid E-Tech, com preço inicial de R$ 139.900 e autonomia da bateria de 185 km por carga, possibilitando o carregamento de até 80% em apenas 40 minutos, com a opção de agendar um test drive.

A Uvel disponibiliza o modelo Bolt EUV Premier, com preço inicial de R$ 279.990 e prazo de entrega entre 30 e 90 dias, também oferecendo a oportunidade de realizar um test drive e uma autonomia de até 377 km com uma carga.

Já a Peugeot oferece o modelo E-2008. O valor parte de R$ 179.990 e a autonomia é de 234 a 345 km com uma carga. É possível agendar um test drive.

Espera-se que com o tempo a presença de carros elétricos na região aumente gradualmente. Além disso, a instalação de mais estações de carregamento para esses veículos na cidade pode servir como um incentivo adicional.

Onde carregar?

A equipe de reportagem conduziu uma breve pesquisa para identificar os principais pontos de carregamento para carros elétricos em Brusque. Foram encontrados seis locais, sendo quatro deles localizados no Centro da cidade. Confira:

Praça Sesquicentenário (Centro);

Praça Barão de Schneeburg (Centro);

Supermercado Angeloni (Centro);

Unifebe (Santa Terezinha);

Hotel 101 (Centro 2);

Stop Shop (Santa Terezinha).

É possível carregar em casa?

Se o veículo for 100% elétrico, ou híbridos plug-in, é possível carregar ele em casa, utilizando carregadores domésticos. Essa prática é conveniente, permitindo o carregamento durante a noite ou sempre que o carro estiver estacionado em casa, contudo, requer uma instalação elétrica apropriada.

É importante destacar que nem todas as tomadas para carregar carros elétricos são equivalentes. É fundamental verificar se a sua tomada é compatível com a carga do seu veículo elétrico.

Recomenda-se buscar a orientação de um eletricista para avaliar a capacidade da tomada e do disjuntor. Em alguns casos, pode ser necessário instalar uma tomada dedicada para o carregamento.

No mercado, existem diversos tipos de carregadores disponíveis, como os de parede, estações de carregamento e carregadores portáteis. A escolha do carregador adequado depende das suas necessidades individuais, da capacidade de carga do veículo e da infraestrutura elétrica disponível em sua residência.

Vale ressaltar que há um movimento em alguns condomínios de alto padrão para instalação de bases de carregamento nas garagens, onde os moradores podem solicitar a instalação, muitas vezes arcando com os custos do processo.

