Ordem de serviço para construção dos acessos da ponte que liga Rio Branco e Jardim Maluche é assinada

O projeto de acesso à nova ponte que conecta os bairros Jardim Maluche e Rio Branco, em Brusque, foi finalizado. Na segunda-feira, 22, foi assinada a ordem de serviço para início das obras. A obra deverá ser executada em 18 meses e o valor dela é de mais de R$ 59 milhões.



As informações foram divulgadas ao jornal O Município pelo vereador Deivis da Silva (União), autor de um pedido de informação que questionou a administração municipal sobre o projeto.

No documento, Deivis indagou sobre o status atual do projeto e solicitou uma cópia do mesmo. Além disso, questionou se o projeto já passou pelo processo de licitação e se todas as licenças ambientais necessárias para a execução dos novos acessos foram obtidas.

Por fim, buscou esclarecimentos sobre o custo estimado da obra e a fonte dos recursos para sua realização.

“Essas questões eram pertinentes, pois até o momento a ponte parece não levar a lugar algum”, afirmou o vereador em entrevista ao jornal O Município.

Prefeitura responde

A prefeitura, por meio da Secretaria de Infraestrutura Estratégica, respondeu aos questionamentos do vereador e na segunda-feira, 22, confirmou ao jornal que a ordem de serviço foi assinada.

O órgão também esclareceu, através do documento enviado como resposta ao vereador, que os recursos para a obra provirão de um financiamento internacional do Fonplata.

“Tudo foi respondido. O acesso começará nos fundos da Igreja do Calvário no Maluche e chegará à ponte, que já está pronta”, concluiu o vereador.

Correção (24/04, às 8h31): anteriormente foi informado de forma equivocada que a ponte liga os bairros Guarani e Rio Branco. Na verdade, a ponte liga os bairros Jardim Maluche e Rio Branco. A matéria foi corrigida.

