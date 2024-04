Shows de stand-up e palestras movimentam o Teatro do Cescb e público aumenta mais de 20% em 2024

Em três meses, já circularam cerca de 6 mil pessoas nos eventos realizados no Teatro do Centro Empresarial, Social e Cultural de Brusque (Cescb). O crescimento do público foi de 20% se comparado ao mesmo período do ano anterior. Shows e palestras de stand-up foram as principais atrações na programação.

A direção do teatro comemora a casa cheia e conta que 80% das datas, em 2024, já estão agendadas com os mais variados tipos de eventos, desde atividades voltadas para o mercado empreendedor a shows culturais.

A administradora executiva do Cescb, Sandra Amaral, destaca que o crescimento do público do centro é motivado pela variedade de atrações e pela estrutura que o teatro oferece, sendo um dos espaços culturais consolidados em Brusque.

“Temos capacidade para 280 pessoas sentadas. Só este ano, já recebemos 31 eventos, com média de 200 pessoas. É um começo de ano incrível para o Teatro do Cescb. A maioria dos eventos que recebemos são palestras e essa atividade vem crescendo a cada mês e, consequentemente, o público também”, ressaltou Sandra.

Os shows de stand-up caíram no gosto do brusquense, que lota o teatro toda vez que um artista se apresenta. No palco já passaram nomes como Nany People e Raphael Ghanem, da nova geração de comediantes. As atrações conquistam um público eclético, formado por pessoas de todas as idades.

“O público do stand-up lota qualquer evento. São para famílias e para um público mais jovem. Sempre tem mais de uma sessão. Já tivemos alguns shows de comédia em que foram três sessões lotadas, um número maior do que o previsto pelo próprio artista”, contou a administradora.

Retomada da Orquestra de Câmara

Em 2024, o Centro Empresarial anunciou o retorno da Orquestra e Escola de Música do Cescb, por meio do projeto aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e planeja a realização de concertos ao longo do ano.

A orquestra e escola foram fundadas em 2006 e por 14 anos receberam mais de mil alunos, mas as atividades foram suspensas em abril de 2020, por conta da pandemia da Covid-19.

Nesta primeira etapa do projeto, a orquestra do Cescb realizou, na primeira quinzena de março, audições de instrumentos com músicos convidados e o primeiro concerto está marcado para acontecer nos dias 4 e 5 de maio.

Confira os próximos eventos no Teatro do Cescb:

Espetáculo Alucinações

Data: 26/04/2024

Concerto Musical

4 e 5/05/2024

Stand-up: Na Pegada da Comédia

17/05/2024

Espetáculo Internacional ABBA, Elvis & Bee Gees

22/05/2024

Stand-up: Como faz para ficar aqui?

30/05/2024

Assista agora mesmo!

Médica na UTI Móvel do Samu atende homem com mandíbula arrancada em seu primeiro plantão: