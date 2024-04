O Sistema Nacional de Emprego (Sine) fará um processo seletivo em Brusque para o preenchimento de duas vagas de uma empresa parceira do órgão.

As entrevistas serão realizadas nesta quinta-feira, 25, na sede do Sine, na Praça da Cidadania, que fica na rua Prefeito Germano Schaeffer, número 110, Centro 1, das 13h30 às 15h.

Vagas

As vagas disponíveis são para repositor de mercadorias e operador de caixa. Para participar, os interessados precisam ter concluído o ensino médio e devem levar seus currículos, documentos de identificação e carteira de trabalho.

O departamento de recursos humanos da empresa parceira do Sine estará presente e participará diretamente da escolha dos candidatos.

“O RH da empresa estará aqui e vai fazer a seleção direta aqui. Então, os interessados devem comparecer ao Sine com a documentação necessária, que é carteira de trabalho e documento com foto, faz a carta de recomendação e já passa por entrevista na hora”, explicou Juliana da Silva, diretora do Sine.

“É importante não esquecer o currículo, que já será anexado aos demais documentos pela empresa contratante”, lembrou Juliana. O nome da empresa não foi revelado.

Assista agora mesmo!

Vidas salvas e perdidas: enfermeira do Samu relata momentos difíceis na pandemia de Covid-19: