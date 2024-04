O técnico Luizinho Lopes realizou, na manhã desta sexta-feira, 26, a última sessão de treinamento do Brusque antes da viagem a Curitiba. O quadricolor enfrenta o Coritiba às 16h deste domingo, 28, pela segunda rodada da Série B.

Foi realizado um trabalho tático na sede do Olaria, em Guabiruba, com a inclusão de jogadores “coringas”, de apoio ao time que estivesse com a posse da bola. O treinador fez cobranças de intensidade e velocidade dos jogadores.

Com os coringas, a equipe buscava trabalhar a defesa e o posicionamento sob inferioridade numérica. Ou seja, contra uma quantidade maior de adversários.

As escalações utilizadas não foram as possíveis titulares para a partida. Elas são utilizadas apenas no último trabalho, já em Curitiba. O lateral-direito Cristovam e o meio-campista Jhemerson treinam normalmente, e as principais dúvidas ficam sobre suas posições. Um time provável tem Matheus Nogueira; Mateus Pivô (Cristovam), Ianson, Wallace, Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Serrato, Dionísio (Jhemerson, Anderson Rosa);

Durante o treino, o zagueiro Éverton Alemão sentiu dores na panturrilha e foi poupado do resto das atividades. Ele foi atendido pelo massagista Matheus Almeida e colocou gelo sobre o local da dor. Ainda assim, a expectativa é de que ele esteja à disposição para a partida deste domingo.

A delegação do Brusque parte rumo a Curitiba na tarde desta sexta-feira, 26.

