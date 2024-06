Mulher fica ferida após carro sair da pista e capotar em rodovia em São João Batista

Uma mulher ficou ferida após capotar o carro que conduzia na rodovia SC-108, em São João Batista, na noite desta quinta-feira, 30. O acidente ocorreu por volta das 23h.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, quando a equipe do caminhão Auto Bomba Tanque Resgate (ABTR-180) chegou no local, a equipe da ambulância Auto Socorro de Urgência (ASU-447) já estava realizando o atendimento da mulher, de 33 anos, que apresentava suspeita de fratura no joelho direito. Ela foi colocada em uma maca rígida e conduzida para o hospital.

De acordo com informações da Rádio Clube, a vítima conduzia um Punto, quando perdeu o controle do veículo, bateu em um guard rail e capotou posteriormente.

Posteriormente foi realizado o gerenciamento da cena e feito o corte de energia da bateria do veículo, que já estava fora da via.

A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada para assumir a cena.

