Homem é encontrado morto com golpes de faca dentro de apartamento em Balneário Camboriú

Um homem de 37 anos foi encontrado morto com golpes de faca dentro de um apartamento no bairro Estados, em Balneário Camboriú, na madrugada do sábado, 1º. O caso aconteceu na rua Amapá, por volta das 00h20.

Quando a Polícia Militar chegou no local, a Guarda Municipal já atuava na ocorrência e informou que havia ocorrido um homicídio no apartamento 30.

Com base nas informações, as equipes da PM iniciaram buscas pela região, porém, até o momento, o autor não foi localizado.

Segundo informações preliminares, o autor do crime entrou no prédio com autorização da vítima. Não se sabe a motivação do homicídio.

