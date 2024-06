VÍDEO – Homens invadem condomínio e furtam motocicleta no Centro de Brusque

Uma câmera de segurança flagrou três homens furtando uma motocicleta no centro de Brusque durante a madrugada da última sexta-feira, dia 1º. A motocicleta foi localizada na tarde desta segunda-feira, dia 3, próximo a um edifício situado perto da ponte Arquiteta Andréa Volkmann.

De acordo com o síndico do condomínio, os autores do furto têm o costume de andar pela região. As câmeras de segurança do condomínio mostram os suspeitos invadindo o local pelo menos duas vezes antes de cometerem o furto.

“Chegamos a fazer um boletim de ocorrência, mas a motocicleta foi encontrada sem placa por um morador do condomínio. Ela também estava com a fiação cortada. Infelizmente, cenas como essa se tornaram comuns na cidade”, comenta o síndico.

Questionada, a Polícia Militar comunicou que detalhes da situação serão apurados.

