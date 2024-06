Carlos Renaux vence o Camboriú pelo Catarinense Série B

O Carlos Renaux venceu o Camboriú por 2 a 0 na noite desta segunda-feira, 3, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí, pela segunda rodada do Catarinense Série B. Marcus Vinícius e Jeffinho marcaram os gols da partida. Com o resultado, o Vovô chega a quatro pontos e ocupa o terceiro lugar.

Aos 35 minutos, Jeffinho recebeu belo passe de Kássio em profundidade, invadiu a área e foi atingido por Bruno Oliveira. Pênalti assinalado. O centroavante Marcus Vinícius converteu a cobrança e marcou seu segundo gol no campeonato, novamente da marca dos 11 metros. Antes do pênalti, o camisa 9 já tinha tido um gol anulado por impedimento, após cruzamento de Biel Potiguar.

O primeiro tempo terminou com o placar em 1 a 0 para o Renaux, ainda que o Camboriú tivesse criado boas oportunidades. O zagueiro Bremer teve um gol anulado por impedimento e Lucas chegou a carrimbar o travessão.

Na segunda etapa, o Carlos Renaux conseguiu segurar o Camboriú e sofrer pouco perigo. Aos 17, um bom ataque trabalhado pela esquerda teve Jonathan cruzando para Marcus Vinícius, que tentou a finalização, mas foi bloqueado pela marcação. Na sobra, Jeffinho dominou na entrada da área e deu um tapa na bola com muita categoria. Ela morreu na bochecha da rede, à esquerda do goleiro Zé Carlos: 2 a 0.

Após o gol, Jeffinho foi substituído. Ele já era dúvida por conta de dores na perna direita, contribuiu com o pênalti sofrido e o golaço.

Jejum quebrado

O Carlos Renaux não vencia há nove partidas oficiais. Em 2023, havia ganhado um único jogo, em 4 de junho, 1 a 0 contra o Caçador, pela segunda rodada da Série B estadual.

Próximo jogo

O tricolor volta a campo às 15h deste domingo, 9, visitando o Tubarão no estádio Domingos Silveira Gonzales, pela terceira rodada.

Carlos Renaux 2×0 Camboriú

Campeonato Catarinense – Série B

2ª rodada

Segunda-feira, 3 de junho de 2024

Gigantão das Avenidas, Itajaí

Público total: 195

Renda: R$ 2030

Carlos Renaux: Gleibson; Biel Potiguar, Diogo Henrique, Murilo, Jonathan (Santiago Ruíz); Lucas Rocha, Kássio (Kaio), Doda (Belém); Jeffinho (Wendel Bahia), Raphael Soares (Sardagna); Marcus Vinícius.

Técnico: Sílvio Criciúma

Camboriú: Zé Carlos; Everton, Bremer, Thiago Gabriel, Bruno Oliveira; Hebert (Macaé), Mauro (Luis Fabiano), Meneses (Gean); Lucas (Jefferson), Uelber (Raí); Johnny.

Técnico: Kinho Forgiarini

Gols: Marcus Vinícius e Jeffinho.

Cartões amarelos: Kaio, Tiago Hugue (aux. téc. – REN); Hebert e Macaé.

Trio de arbitragem: Cinésio Mendes Júnior, auxiliado por Daniel Sartorato e Lucas Alfredo Stoeberl.

Quarta árbitra: Tainan Bordignon Somensi

Assista agora mesmo!

Encontro de senhoras dá origem à comunidade luterana na Lorena | Templos de Guabiruba: