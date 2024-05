Mais de mil competidores já confirmaram presença na 2ª edição da Corrida da Apae de Brusque; inscrições seguem abertas

A 2ª edição da Corrida da Apae de Brusque atingiu a marca de mais de mil inscritos para a competição, que acontecerá no dia 19 de maio. Ao todo foram abertas 1,5 mil vagas para a prova esportiva.

As inscrições podem ser feitas no site da DTO Sports, empresa responsável pela organização e execução do evento (dtosports.com.br/apae) até o dia 15 de maio nos valores de R$ 49 para a categoria kids, R$ 79 para caminhada de 3 km e R$ 99 para as corridas de 5 e 10 km.

“Estamos muito perto de fechar as 1,5 mil vagas. As inscrições vão até o dia 15 de maio, mas provavelmente atingiremos o limite antes dessa data, por isso, convidamos a todos que tem a intenção de participar, que se antecipem para não ficar sem”, destaca a captadora de recursos da Apae de Brusque, Betina Voltolini Popelier.

O presidente da Apae de Brusque, Renato Roda, ressalta que a entidade está ajustando os últimos detalhes para o grande dia. “A equipe organizadora está empenhada fazendo todos os preparativos para deixar tudo em ordem para receber quem vem prestigiar esse grande evento de saúde, inclusão e solidariedade. São poucas vagas. Quem não se inscreveu, corra porque está chegando o dia”.

A corrida

A 2ª Corrida Apae de Brusque terá largada na sede da instituição, às 7h, para 5km e 10km individual, masculino e feminino; seguido da largada da caminhada, de 3km. Este ano o evento também contará com prova Kids, para crianças de 2 a 13 anos, e corridas de 50m, 100m, 200m e 400m.

A premiação da 2ª Corrida da Apae de Brusque será para os cinco primeiros colocados na categoria geral (5km e 10km), tanto masculino como feminino. Da mesma forma, serão premiados os colocados do 1º ao 5º lugar por idades (de cinco em cinco anos), que também receberão troféus.

Já os participantes da caminhada irão ganhar medalhas de participação, assim como os demais participantes. Além das premiações individuais, os três grupos de corrida com mais atletas participantes também serão premiados.

A retirada dos kits dos participantes será realizada no sábado, dia 18 de maio, na sede da Apae de Brusque. A entidade também solicita que neste dia os participantes levem um produto de limpeza para doação.

Toda a renda arrecadada com as inscrições será destinada à Apae e também ao Projeto Pernas Solidárias.

Assista agora mesmo!

Voluntária do CVV de Brusque conta como é a rotina de quem ajuda a evitar tentativas de suicídio: