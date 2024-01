Homem morre após ser atingido por árvore em área de reflorestamento no Alto Vale

Um homem de 32 anos, identificado com Samuel Gonçalves, morreu na tarde desta segunda-feira, 29, em Presidente Getúlio, no Alto Vale do Itajaí, após ser atingido por uma árvore em área de reflorestamento.

O caso aconteceu na localidade de Serra Vencida, no interior do município. Ele foi encontrado já sem sinais de vida, com múltiplas faturas e ferimento grave no crânio.

Segundo informações, Samuel estava acompanhando um familiar que trabalhava no local. A Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica também foram acionadas para tomar as medidas cabíveis do fato.

Ele era de Taió. O corpo está sendo velado na Capela Campo Santo, onde será o culto de corpo presente nesta terça-feira, 30, às 15h. O sepultamento acontece no Cemitério Campo Santo.

