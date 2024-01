Veolia se manifesta após caminhão da companhia cair sobre residência no Volta Grande

A Veolia, empresa que faz o recolhimento de resíduos de Brusque, emitiu uma nota lamentando o caso em que um caminhão da empresa acabou caindo sobre uma residência da rua Rufina Bittencourt, que fica no bairro Volta Grande, na manhã desta terça-feira, 30. Duas moradoras que estavam na casa ficaram feridas.

No comunicado, a empresa informou que está prestando todo suporte necessário à família e que representantes da companhia estão no local para fazer a retirada do veículo. Confira nota completa:

“A Veolia lamenta imensamente o ocorrido nesta manhã de terça-feira (30) e informa que está dando todo o suporte à família da residência atingida pelo veículo. Moradores e motorista foram encaminhados para avaliação em unidade de saúde e já foi confirmado que não há ferimentos graves.

Representantes da companhia estão no local e o veículo será retirado nas próximas horas. A Veolia segue acompanhando o ocorrido de perto oferecendo todo apoio necessário.”

Acidente

Quando o Corpo de Bombeiros chegou no local, uma equipe básica do Samu encontrava-se em atendimento da mãe e da filha, de 10 anos. Ambas foram levadas para o Hospital Azambuja.

Através de um relatório, as autoridades informaram que o condutor do caminhão, de 40 anos, não sofreu ferimentos.

De acordo com os bombeiros, a estrutura da casa foi bastante danificada. O local foi isolado e a Defesa Civil foi acionada. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

