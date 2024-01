Sindilojas Brusque celebra 57 anos com cerimônia especial e entrega de homenagem inédita

Foi realizada na noite desta terça-feira, 30, na Sociedade Esportiva Bandeirante, a solenidade de aniversário de 57 anos do Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Brusque (Sindilojas). A cerimônia, que reuniu autoridades, empresários, parceiros e convidados, celebrou não apenas o passado, mas também prestou homenagens aos líderes e empreendedores que influenciaram a jornada do Sindilojas.

O evento teve início com expressivos agradecimentos às diversas autoridades presentes. Os apoiadores do evento, como a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina – Fecomércio, o Sebrae SC e a cooperativa Sicoob Maxi Crédito, também foram reconhecidos.

Gratidão e reconhecimento

O presidente do Sindilojas, Marcelo Gevaerd, expressou sua gratidão e reconhecimento a todos os presentes. Para ele, o momento não apenas marca o tempo, mas simboliza o compromisso incansável com o fortalecimento do nosso setor e o desenvolvimento de nossa comunidade.

“Como presidente do Sindilojas, tenho a oportunidade de liderar uma diretoria e equipe muito dedicadas e comprometidas. Nosso trabalho vai além das obrigações estatutárias; é uma missão diária de representar e defender os interesses do comércio varejista e atacadista em nossa região. Este é um momento oportuno para reconhecer e agradecer a cada diretor, a cada associado, cada parceiro que, ao longo do tempo, dedicou seu tempo, energia e paixão ao Sindilojas. Vocês são peças fundamentais na construção do sucesso que celebramos hoje”, ressaltou.

O presidente da Fecomércio, Hélio Dagnoni, parabenizou a entidade pelo aniversário e deixou claro que o Sindilojas tem parcela de importância significativa no crescimento do comércio local.

“Marcelo e sua diretoria engrandecem o comércio da região, que conta com a presença de grandes comerciários e empresários. Caminhamos juntos e isso faz tudo evoluir e crescer. É uma data especial e tenho certeza que muitos anos de sucesso ainda virão”.

Planos

O presidente também destacou que o trabalho da diretoria vai além das obrigações estatutárias, para ele, é uma missão diária de representar e defender os interesses do comércio varejista e atacadista de toda a região. Em sua fala, citou a construção da quadra coberta do Sesc, no município de Guabiruba.

“A obra é uma demanda que apresentamos à Fecomércio no nosso jubileu de 50 anos. A Quadra Poliesportiva Sesc Comunidade ocupará uma área construída de 1.184 metros quadrados, em terreno disponibilizado pela prefeitura de Guabiruba, com concessão de uso para 20 anos, localizado na Rua Arthur Baumgartner, bairro Imigrantes. São investimentos de R$ 3,5 milhões”, comentou.

Antes de finalizar o discurso, lembrou que neste ano haverá novamente o Programa de Fortalecimento Sindical, com o projeto ‘Sindilojas – Fortaleça quem fortalece a sua empresa’”.

“A ideia conta com o apoio importante do Sistema Fecomércio, onde teremos o Curso preparatório e o concurso de Vitrinismo para o Varejo, Workshop em Personal Stylist, Torneio de vôlei Misto e Torneio de canastra. Tudo isso com o apoio dos nossos parceiros Sesc e Senac e para com o propósito de fortalecer nossas empresas do comércio, nossos colaboradores e gestores”, concluiu Marcelo Gevaerd.

Destaques da noite

A noite também contou com uma palestra apresentada pelo empreendedor Ivan Luiz Tridapalli, o Vavá. A fala, que foi um destaques da noite, buscou destacar o case de sucesso dos Supermercados Carol. Na ocasião, a trajetória da empresa foi compartilhada por meio de um vídeo institucional.

“A história da marca foi construída através de uma família unida. Aprendi muito sobre a vida de comerciante com meu pai e isso virou motivo de orgulho. Estou nervoso de vir até aqui falar da empresa, mas aceitei o convite pois senti que era preciso. Nossa história também é exemplo e sou feliz por isso. É um enredo de muita gratidão”, disse Vavá.

Depois, foi a vez de ser realizada a entrega do 1º Troféu Herbert José Schlindwein – Prêmio Mérito Empreendedor do Sindilojas. Sem dúvida um dos momentos mais emocionantes da noite.

O troféu, que leva o nome de um dos fundadores do Sindilojas e foi criado em 2024, é uma homenagem especial a empresários do comércio associados ao Sindilojas, que objetiva destacar suas contribuições significativas para o crescimento do setor e da cidade.

Na cerimônia, ele foi entregue ao empresário Fernando Heil “pela sua notável trajetória empreendedora, marcada por tenacidade e visão estratégica, e que foi reconhecida como um exemplo para futuras gerações”.

O presidente do Sindilojas, Marcelo Gevaerd, e os filhos do saudoso Herbert, Augusto, Fábio e Luzia Schlindwein, foram os responsáveis por conceder o troféu ao empresário.

