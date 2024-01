Os impactos do El Niño, que tanto trouxeram transtornos à região Sul do Brasil como um todo, em especial a Santa Catarina durante a primavera do ano anterior, chegam a 2024 perdendo sua intensidade e abrindo espaço para a formação de um outro fenômeno com características opostas de influências: o La Niña.

Segundo o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, as águas do oceano Pacífico, ao longo da costa do Peru e Equador, ainda apresentam temperaturas mais elevadas que o usual, com anomalias positivas observadas em janeiro.

No entanto, conforme sua análise, à medida que o verão se aproxima do seu término, essa condição tende a evoluir para um estágio de neutralidade.

A expectativa subsequente aponta que, após essa transição, as águas oceânicas devem entrar em um processo de resfriamento, desencadeando, então, a formação do La Niña, prevista para começar a ocorrer a partir do outono em direção ao inverno.

Essa mudança de cenário tem implicações significativas para a estação mais fria do ano, merecendo atenção nos próximos meses.

La Niña e o frio antecipado

Uma das implicações que a aproximação do La Niña pode trazer para os catarinenses é a chegada precoce do clima de inverno, como destaca Coutinho.

Já no fim de abril e início de maio, as primeiras massas mais densas de ar frio podem adentrar o estado, sugerindo a possibilidade de geadas mais amplas em áreas de maior elevação, superiores a 800 e 900 metros.

A necessidade de atenção diante dessa antecipação sazonal é crucial, uma vez que pode ter um impacto substancial, especialmente nas plantações, notadamente naquelas que envolvem o cultivo de frutas e legumes sensíveis a essa condição invernal precoce.

La Niña e o clima no inverno

Realizando uma análise mais aprofundada sobre os potenciais impactos que o La Niña pode trazer para o inverno de 2024 em Santa Catarina, o especialista da Climaterra antecipa a possibilidade de um rigor invernal mais pronunciado.

Ele ressalta que, embora não se possa descartar a ocorrência de alguns eventos atípicos de calor entre maio e agosto, de maneira geral, sob a influência do La Niña, o histórico indica a entrada mais frequente e intensa de massas de ar frio ao estado.

Em linhas gerais, caso essa tendência se confirme, o inverno de 2024 tende a impulsionar o comércio de roupas de inverno, assim como outros segmentos que dependem do clima mais frio para alavancar seus negócios, conforme explica Coutinho.

La Niña e as chuvas

Quando abordamos o tema dos volumes de chuva, Coutinho destaca que o inverno e primavera de 2024 podem ser opostos ao ano anterior.

Em termos práticos, as precipitações em períodos sob a influência do La Niña tendem a se manifestar de maneira mais irregular.

Em outras palavras, observa-se a probabilidade de períodos secos mais prolongados, contrastando com momentos úmidos mais curtos, o que pode aumentar as chances de estiagens.

Apesar disso, sua avaliação não exclui completamente o potencial risco de enchentes ao longo do ano, uma vez que o histórico registra eventos desse tipo mesmo em períodos de La Niña.

Diante dessa análise detalhada, tudo indica que Santa Catarina experimentará um inverno e primavera mais secos e frios em 2024, se comparados ao ano anterior.

*Com informações: Climaterra

Previsão para a terça-feira após anúncios

Veja a seguir quem então está apoiando e investindo neste trabalho do Blog do Ciro Groh.

São os nossos parceiros comerciais cujos nomes estão expostos no banners abaixo que aguardam por seu clique para então conhecer os produtos oferecidos.

Oferecimento:

Leia também:

1. VÍDEO – Morador de Guabiruba acolhe cães resgatados em canil

2. VÍDEO – Família de Vidal Ramos visita o local das nascentes do rio Itajaí-Mirim

O tempo nesta quarta-feira

Em seu boletim para nossa coluna, que explorou os possíveis efeitos do La Niña em Santa Catarina, questionamos Coutinho sobre as expectativas para o tempo em Brusque e outras cidades do Vale do Itajaí nesta quarta-feira, 31, e nos próximos dias.

Sua análise confirma a persistência do clima de verão sobre a região.

Isso significa que, tanto nesta quarta-feira quanto nos dias subsequentes, pelo menos até o sábado, o sol deve predominar. Isso vem favorecer um período de tempo seco, especialmente nas manhãs.

No entanto, ele alerta para a possibilidade das trovoadas típicas de verão continuarem a impactar a região brusquense durante o turno vespertino em direção à noite.

Esses eventos, caso venham ocorrer, tendem a ser isolados, mas se confirmados, algumas áreas podem enfrentar pancadas de chuva intensa, não descartando possíveis transtornos.

Já outras áreas próximas podem passar o período completamente sem registrar uma gota sequer.

As temperaturas máximas das tardes, conforme a nota, sinalizam permanecer em uma faixa entre 30 a 34 a 35°C, entre esta quarta-feira e o sábado.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quarta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicadas em azul).

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã desta quarta-feira em cada local descrito nas legendas.

*Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 14

*Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 7

• Receba então diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK