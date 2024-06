Motorista morre após colisão frontal com caminhão na BR-116, no Norte de SC

Um motorista morreu em uma colisão frontal na BR-116, em Itaiópolis, no Norte catarinense, durante a madrugada desta quinta-feira, 13. A vítima foi identificada como Mario Jonatas Macedo, de 36 anos.

Segundo a funerária e marmoraria Seidel, de Papanduva, Jonas, como era conhecido, foi sepultado às 10h desta sexta-feira, 14, no Cemitério Municipal de Papanduva.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado por volta de 0h45, no quilômetro 30 da rodovia.

A vítima conduzia um Polo, de Maravilha, no Oeste catarinense. Outros dois veículos se envolveram no acidente, ambos eram caminhões da marca Volkswagen, com placas de Lebon Régis, também no Oeste catarinense.

Os condutores dos caminhões saíram ilesos do acidente. Ainda conforme a PRF, a dinâmica do acidente não foi informada, pois o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (Lpat) ainda não foi concluído.

