VÍDEO – Mulher fica seminua em frente ao terminal urbano, em Brusque

Uma mulher foi flagrada seminua em frente ao terminal urbano, em Brusque. No vídeo que registrou o momento, ela abaixa a calça e se agacha. Logo em seguida, levanta e coloca a calça.

A secretária de Desenvolvimento Social, Fabiana Gascoin, afirma que a mulher estava em situação de rua, apesar de possuir família em Brusque.

A pasta realizou a abordagem social, quando a mulher se encontrava na frente da Policlínica, no Centro, no outro lado da rua do terminal urbano. “A equipe de abordagem conseguiu levantar informações e dados pessoais”, afirma a secretária.

A solicitação de abordagem ocorreu na manhã desta sexta-feira, 14. A chefe da pasta disse que não possuía informações sobre data e horário exato do registro da situação em frente ao terminal.

