Prefeitura de Brusque publica edital de convocação do Concurso Público 001/2024; confira os aprovados

A Prefeitura de Brusque publicou o edital de convocação e posse da primeira remessa de aprovados nos Concurso Público 001/2024.

Os relacionados no edital deverão comparecer no setor de Recursos Humanos (RH) da Prefeitura, na Praça das Bandeiras, 77, no Centro, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h, para a entrega dos documentos e para a assinatura do Termo de Interesse na vaga.

Dentro os documentos exigidos estão CPF, identidade, título de eleitor, certidão de antecedentes criminais, entre outros.

A relação completa dos documentos que devem ser entregues estão presentes no edital, no link.

Os aprovados

Agente administrativo: Manoela Agostinho; Milton da Silva Junior; Renata Leite de Queiroz; Francieli Silva de Oliveira; Claudio Vinicius de Oliveira; Rafael Henrique Lang Duarte; Duane Bertolini dos Santos; João Vitor de Aquino Sousa; William Moreira Pimentel e Pedro Alan Lopes de Oliveira Araujo.

Agente de fiscalização: Matheus Augusto Seibert e Alcides Henrique Soares.

Agente de gestão pública: Dayane Longen.

Auditor fiscal tributário: Bruna Tomazi Nicolini e Thulio Cesar Bezerra Magassy.

Engenheiro civil: Ana Camille Pires; Fillipe Pereira Fagundes; Caio Henrique da Silva e Leticia Cavaglieri.

Técnico em informática: Douglas Machado Lopes e Pedro Henrique Camargo Ruthes.

Leia também:

1. Casal de Brusque transforma sonho em realidade e pedala mais de 2.600 km pela Europa

2. VÍDEO – Difícil de aprender, cinquì perde popularidade em Botuverá e corre risco de extinção

3. Festa de São Luís Gonzaga, teatro e mais: confira seis coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

4. Homem é preso por estupro de vulnerável no Dom Joaquim, em Brusque

5. Saiba quantos acidentes fatais foram registrados em Brusque em 2024

Assista agora mesmo!

Kaktu’s: a história do bar de Guabiruba que marcou a geração dos anos 90: