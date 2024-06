O Brusque recebe o Avaí às 21h30 desta quarta-feira, 19, no Gigantão das Avenidas, em partida válida pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A expectativa na escalação é pelo retorno de Mateus Pivô, que chegou a ser escalado contra o Ceará, mas voltou a sentir dores no aquecimento e ficou fora. Enquanto o quadricolor não perde para o Leão há nove jogos, a equipe da capital vive uma sequência de oito partidas sem derrota.

Além de Mateus Pivô, que pode voltar a campo, há a possibilidade de Olávio também figurar no time titular. O centroavante não entra em campo desde 22 de maio, na derrota para o Atlético-GO por 4 a 2, na Copa do Brasil.

Por outro lado, Luiz Henrique desfalca a equipe. Ele foi substituído ainda no primeiro tempo da partida anterior, contra o Ceará, por Paulinho Moccelin. O lateral-esquerdo saiu com dores na parte de trás da coxa após uma jogada no ataque e não treinou nesta terça-feira, 18, no estádio Augusto Bauer.

O goleiro Georgemy, o meia Anderson Rosa e o atacante Osman, barrados da partida contra o Ceará, treinam normalmente com a equipe. Guilherme Queiróz, Ronei e Cristovam sequem no departamento médico.

A equipe trabalhou finalizações e cruzamentos no treino desta terça-feira. Na segunda parte, alguns jogadores, a maioria titular na partida anterior, foi poupada. Os demais jogadores, fizeram um jogo em campo reduzido.

Uma provável escalação tem Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Wallace, Alex Ruan; Dionísio, Rodolfo Potiguar, Serrato; Dentinho, Diego Mathias; Olávio (Wellissol).

O atacante Diego Tavares está suspenso. Alex Ruan, Dionísio, Rodolfo Potiguar, Serrato, Jhemerson e Guilherme Queiróz são os jogadores pendurados.

Retrospecto positivo

O Brusque interrompeu uma sequência de dez jogos sem vitória logo antes de enfrentar o Avaí, um adversário contra o qual tem se dado bem nos últimos anos. A última derrota diante do Leão da Ilha foi sofrida 19 de maio de 2021, no jogo de volta da semifinal do Catarinense, no Augusto Bauer.

Desde então, somando Série B e Catarinense, são quatro vitórias do Marreco e cinco empates. Mais recentemente, as equipes se reencontraram nas semifinais do Catarinense. O Brusque venceu por 2 a 0 como mandante na Arena Joinville e empatou em 2 a 2 na Ressacada.

Avaí

O Avaí vive seu melhor momento em muito tempo. Desde a chegada do técnico Gilmar Dal Pozzo, está invicto há oito jogos, com seis vitórias e dois empates no período, começa a rodada na vice-liderança da Série B. A equipe vem de vitória por 3 a 2 sobre o lanterna Guarani.

Há três desfalques por suspensão: o atacante Willian Pottker, expulso na partida anterior; o volante Willian Maranhão e o meia Giovanni.

Um time provável tem César Augusto; Marcos Vinícius, Tiago Pagnussat, Jonathan Costa, Mário Sérgio; Ronaldo Henrique, Zé Ricardo; Ademílson; João Paulo, Hygor e Maurício Garcez.

Ingressos

É possível comprar os ingressos na loja Bruscão Mania nesta terça-feira, das 9h às 18h, ou na secretaria do Brusque, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h30. As vendas também são feitas online pelo site ingressonacional.com.br.

Arbitragem

Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS) apita a partida, auxiliado por Lúcio Beiersdorf Flor (RS) e Denise Akemi Simões (PR). Fernando Henrique de Medeiros Miranda (SC) é o quarto árbitro.

Emerson de Almeida Ferreira (MG) comanda o VAR, auxiliado por Helen Aparecida Gonçalves Silva Araújo.

