Homem é preso após cometer maus-tratos contra cão em São José

Um homem foi preso em flagrante pelo crime de maus-tratos contra um cão em São José, na Grande Florianópolis. A ação ocorreu nesta segunda-feira, 17, por meio da Delegacia de Proteção a Animais Domésticos do Departamento de Investigação Criminal da Capital (DPA/DIC), junto com a Diretoria de Bem-Estar Animal do município.

As denúncias mencionavam que um cão, sem raça definida, era mantido como guarda em terreno, em péssimas condições de saúde e de salubridade, sem água e alimentação adequada, bem como com visíveis problemas de pele e diarreia constante.

Após algumas diligências de fiscalização, o tutor apresentou resistência às determinações iniciais da Dibea, inclusive apresentando comportamento agressivo.

Retorno ao local

Nesta segunda-feira, 17, as equipes retornaram ao local, constatando que o cão continuava em um ambiente muito sujo, com água com limo, bem como com problemas de saúde.

O autor foi preso em flagrante pelo crime de maus-tratos qualificado contra animal. O cão foi resgatado pela Dibea de São José, que promoverá os devidos encaminhamentos até a adoção responsável do cão. O preso permanece à disposição da Justiça.

Leia também:

1. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (17 a 18/06)

2. Previsão do tempo: descubra se Brusque escapa da chuva nesta terça-feira

3. NOVIDADE – Jornal O Município desativa grupos de WhatsApp e cria canal; veja como receber as notícias

4. Homem é preso por agredir as filhas e ameaçar esposa em Brusque

5. VÍDEO – Mulher diz ter sido estuprada e invade casa em Guabiruba para pedir socorro

Assista agora mesmo!

Jogo da móra, popular em Botuverá, chama atenção por barulho e sonoridade curiosa: