A semana em Brusque, assim como em todo o Vale do Itajaí, começou diante do retorno das chuvas, que começaram a cair sobre a região no início da manhã desta segunda-feira, 24, se estendendo ao longo do dia.

Até por volta das 15h, os volumes então observados indicavam acumulados superiores a 60 mm em alguns locais no Vale do Itajaí-Mirim.

Um exemplo disso recai sobre Vidal Ramos, onde no bairro Centro, a soma parcial até esse horário vem alcançando a marca de 66,6 mm.

Este volume pluviométrico, registrado em um curto espaço de tempo, fez o nível do Itajaí-Mirim ultrapassar a marca de 3 metros. No entanto, não causando transtornos para este município, que abriga as principais nascentes do rio.

Chuvas em números

Acompanhe abaixo o levantamento completo dos volumes parciais de chuvas, considerando o período desde as primeiras horas da manhã até o meio da tarde.

Confira na tabela anexa quanto choveu em cada local, com dados provenientes da rede Groh Estações.

Itajaí-Mirim em foco após anúncios

Chuvas e o rio Itajaí-Mirim

Esta parte da sessão visa trazer informações relacionadas ao rio Itajaí-Mirim, diante das chuvas constantes observadas então nesta segunda-feira.

Com base nos dados pluviométricos derivados da rede Groh Estações, e das análises de nível da Agência Nacional de Águas (ANA), a situação mostra-se tranquila, não representando motivos para maiores preocupações até o momento.

A relação abaixo mostra a evolução de nível do Itajaí-Mirim, em Vidal Ramos, monitorado pela ANA, tendo as réguas de medição fixadas no bairro Salseiro. Os números mostram um pico de 3,2 metros às 14:00.

Chuvas em fotos

Para encerrar, vamos mostrar de forma objetiva o tempo instável dominado pelas chuvas nesta segunda-feira.

Confira, a seguir, a galeria de imagens então capturadas em Brusque, Botuverá e Vidal Ramos.

*Vidal Ramos/Fotos: João e Bel Finck >>

*Em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

*Em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Brusque/Fotos: Ciro Groh >>

