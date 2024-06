Mecânica do Japa e Vidraçaria Azaléia/América são os finalistas do Amador de Brusque

Mecânica do Japa e Vidraçaria Azaléia/América são os finalistas do Campeonato de Futebol Amador de Brusque. As equipes conquistaram a classificação neste fim de semana, em confrontos diante de Physiocorp/Nova União e Santos Dumont/Lojas Simon, respectivamente.

A final, a ser disputada e jogo único, não tem data e local definidos, já que a prioridade da Fundação Municipal de Esportes (FME) é realizar a decisão no estádio Augusto Bauer, que segue em reforma.

A Mecânica do Japa garantiu a vaga com um gol de Clebinho aos 48 minutos do segundo tempo. O Physiocorp/Nova União vencia por 2 a 1 tendo balançado as redes aos 46 minutos, e levava o confronto aos pênaltis. Com o empate, a Mecânica do Japa perde os 100% de aproveitamento, mas mantém a invencibilidade. A partida foi disputada na tarde deste sábado, 22.

No domingo, 23, o Vidraçaria Azaléia/América empatou sem gols com o Santos Dumont/Lojas Simon. Como o Vidraçaria Azaléia venceu o jogo de ida por 2 a 1, passou à final.

