Em meio ao clima de festas juninas, que toma conta de Brusque nesta época do ano, a cidade está celebrando mais uma tradição muito aguardada; a segunda edição do Arraiá Solidário.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Este evento, que teve início na sexta-feira, 21, às 17h, ainda promete trazer muita alegria e diversão até o encerramento, no domingo, 23.

Toda a programação está sendo realizada nas dependências do pavilhão de eventos Maria Cecília Vidotto Imhof, popularmente conhecido como pavilhão da Fenarreco.

Com uma agenda rica e diversificada, o Arraiá Solidário então oferece música ao vivo, gastronomia irresistível, uma fogueira gigante, parque de diversões e um show de fogos silenciosos.

A entrada é gratuita, porém, quem desejar pode contribuir com 1kg de alimento não perecível. O estacionamento está disponível ao custo de R$ 10.

Além das deliciosas comidas típicas de São João, o evento conta com apresentações musicais de artistas regionais e diversas manifestações culturais, distribuídas ao longo dos três dias de festa.

Arraiá em Brusque no sábado

Neste sábado, os portões abriram às 10h, diante de uma série de apresentações artísticas agendadas para encantar o público.

A programação do dia culmina com o cerimonial às 19h20 e o acendimento da fogueira gigante às 20h, seguido por um show pirotécnico silencioso.

Posteriormente, a animação continua sob a animação da banda Hipnose, encerrando a noite.

Arraiá em Brusque no domingo

No domingo, último dia de festividades, os portões também abrem às 10h, oferecendo mais uma rodada de apresentações musicais e culturais ao longo do dia.

Dentre os destaques, está o show com personagens Plenitude às 17h, tendo o encerramento oficial do evento previsto para meia-noite.

Mas um destaque especial do domingo será a tarde dedicada às crianças com deficiência, que, das 13h30 às 17h30, receberão um passaporte gratuito para se divertirem em todos os brinquedos do parque, respeitando as regras de cada atração.

Organizadores

Organizado pela ONG Mãos do Bem, o Arraiá Solidário conta então com o apoio de diversas entidades e da Prefeitura de Brusque.

A combinação de entretenimento, solidariedade e cultura regional faz deste evento um marco no calendário da cidade, proporcionando momentos inesquecíveis para todos os participantes.

Brusque junino em fotos

E a pauta deste sábado se encerra destacando o Arraiá Solidário, ilustrando de forma objetiva o clima festivo que está tomando conta de Brusque neste fim de semana. Acompanhe a seguir uma bela galeria de fotos então capturadas nas dependências do pavilhão da Fenarreco. *Autoria das fotos: Ciro Groh >>

