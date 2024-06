Mulher morre e outras três pessoas ficam feridas em acidente entre três carros no Norte de SC

Uma mulher morreu e outras três pessoas ficaram feridas após um acidente entre três carros na manhã deste sábado, 22, em São Bento do Sul. O caso ocorreu por volta das 06h50 na SC-301, no bairro Alpino.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a vítima fatal estava em parada cardiorrespiratória traumática há cerca de dez minutos até a chegada dos médicos, conforme informações prestadas por um Bombeiro Comunitário de folga que passava no momento do acidente.

Ele realizava procedimentos de reanimação cardiopulmonar até a chegada dos bombeiros, que também realizaram manobras por mais de 20 minutos, porém, sem sucesso.

Ela estava em um veículo Celta, que era conduzido por um homem que, de acordo com os bombeiros, estava com suspeita de traumatismo cranioencefálico, confuso, com dores no tórax e náuseas. Ele foi retirado com restrição dos movimentos de coluna.

Já em um carro Fiat Siena havia três vítimas, sendo uma criança sem lesões aparentes ou queixas de dor, mas que foi conduzida ao Hospital e Maternidade Sagrada Família.

Uma mulher, com dor na região torácica e pélvica, e um homem, que estava deitado no banco de trás do mesmo veículo com queixa de dores na região torácica, no braço e perna esquerdos, também foram conduzidos ao hospital.

Uma sexta vítima, que era motorista de um veículo Fiat Mobi, não possuia lesões aparentes ou queixas e permaneceu no local.

Após os atendimentos médicos, o local ficou sob cuidados da Polícia Rodoviária Estadual. A identidade da vítima fatal e o estado de saúde atual das pessoas conduzidas ao hospital não foram informados.

