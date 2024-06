Lula em Itajaí: presidente deve acompanhar chegada de navio no porto, afirma deputada

A deputada Ana Paula Lima (PT) confirmou por meio de suas redes sociais que o presidente Lula colocou Itajaí em uma de suas agendas próximas. O objetivo de Lula em Itajaí seria o de prestigiar a chegada do primeiro navio no porto de Itajaí sob a nova administração da JBS/Seara.

Se confirmada, esta será a primeira visita de Lula neste que é seu terceiro mandato. As datas anunciadas para a chegada do primeiro navio eram entre 6 e 7 de julho. De acordo com informações iniciais, 700 contêineres serão operados neste primeiro navio.

“Durante 4 anos, vimos o descaso e o abandono com o porto de Itajaí, mas agora, com o governo Lula, o governo da reconstrução, estamos ativando ele de volta. Vamos acompanhar de perto esta visita que promete trazer grandes novidades para o nosso estado”, afirmou Ana Paula Lima em suas redes sociais.

Leia também os destaques da semana:

1. GALERIA – Customizadora brusquense é a primeira a modificar modelo de Harley Davidson no mundo

2. Brusquense é premiada em concurso internacional de fotografia após registrar parto de gêmeos

3. Preparação contra enchentes: qual a estrutura de Brusque para enfrentar chuvas semelhantes às do RS

4. Lançamento da 11ª edição do Festival Nacional da Cuca é realizado nesta segunda-feira; confira programação e valores

5. Brusque tem uma nova centenária: descubra quem é a mulher que alcançou 100 anos com saúde e lucidez

Assista agora mesmo!

Jogo da móra, popular em Botuverá, chama atenção por barulho e sonoridade curiosa: