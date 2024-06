Brusquense é premiada em concurso internacional de fotografia após registrar parto de gêmeos

Uma fotógrafa brusquense foi premiada em um concurso internacional de fotografia maternal. Ana Rescarolli, de 31 anos, foi agraciada no prêmio Outstanding Maternity Award, que destaca os fotógrafos da área desde 2014.

A foto premiada foi feita no Imigrantes Hospital e Maternidade, no dia 18 de abril deste ano, em uma cesariana dos gêmeos Klaus e Dante. Ana fotografou também a gestante Aline Gastaldi e o pai Daniel Tomasini.

Esta foi a primeira vez que a brusquense participa da premiação e é a 32ª edição do prêmio, que teve o resultado divulgado na sexta-feira, 14. As inscrições foram até o dia 30 de abril.

Ana fotografa famílias há mais de 12 anos. Recentemente se especializou em fotografias de partos. “Em poucos meses atuando na área, já tive a minha primeira foto premiada internacionalmente”. Ela também realiza ensaios, batizados e eventos infantis.

“Esse concurso contempla fotógrafos do mundo inteiro, então essa premiação foi um grande prestígio pra mim”, afirma. O intuito do prêmio é de divulgar diferentes trabalhos, criativos, tocantes e únicos.

“É uma área da fotografia que pede uma entrega de corpo, alma e coração”

“É uma área da fotografia que pede uma entrega de corpo, alma e coração. Vivemos o momento com os pais e extraímos com toda sensibilidade possível registros do nascimento de uma nova vida. Um momento que ficará eternizado na vida da família inteira, e uma verdadeira herança para essa criança que acabou de nascer”, ressaltou.

A premiação já alcançou mais de 60 países. É a primeira premiação internacional completamente voltada para os registros de maternidade, desde a gestação, até a fotografia de parto, bebês e documental”.

Confira outras fotos do ensaio:

